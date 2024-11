Кошмар за Анчелоти: Реал Мадрид изгуби втори играч до края на сезона

От Реал Мадрид потвърдиха, че Едер Милитао е скъсал кръстни връзки на коляното. Новината дойде около два часа след победата на "лос бланкос" над Осасуна с 4:0, при която бразилецът бе изнесен на носилка. Травмата ще изисква операция и няколко месеца извън терена.

🚨⚪️ BREAKING: Éder Militão’s season is over as he suffered an ACL injury with meniscus also involved. pic.twitter.com/7QfbNJihbD