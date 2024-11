Хеттрик на Винисиус върна Реал към победите, но 3 контузии оставиха "кралете" в минорно настроение

Испанският колос Реал Мадрид показа реакция след загубите от Барселона и Милан и се завърна към успехите с гръмка победа над Осасуна с 4:0 като домакин в 13-ия кръг на Ла Лига. Винисиус Жуниор отбеляза хеттрик за "кралете", но три контузии помрачиха изразителния успех на домакините.

Още в 20-ата минута Родриго получи травма и бе принудително заменен от Брахим Диас. Десет минути по-късно и Едер Милитао се контузи, за да бъде заменен от 21-годишния Раул Асенсио. Три минути след това Реал откри резултата след асистенция на Белингам и гол на Винисиус.

🚨🚨 Tough blow for Real Madrid! Rodrygo is visibly emotional as he leaves the pitch due to an injury. Doesn’t look promising for him or the team!!



