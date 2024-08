Кошмарен старт за Мбапе в Испания: Французинът с най-лоша статистика в топ първенствата

Суперзвездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе започна ударно кариерата си в "кралския клуб", като още при дебюта си отбеляза първия си гол при победата с 2:0 над Аталанта в Суперкупата на Европа. Въпреки силния старт, головата форма на 25-годишния нападател спадна рязко, като от началото на сезона в Ла Лига Мбапе все още не е успял да се разпише в противниковата врата.

Килиан Мбапе стартира във всички три мача на Реал Мадрид в испанския шампионат, демонстрирайки желание и настойчивост да намери мрежата на опонентите си, но така и без резултат. Французинът е отправил най-много изстрели към противниковата врата (17) сред всички играчи в Топ 5 първенствата на Европа, ноима най-лоша разлика между показателите за очаквани голове (1.8 xG) и отбелязани такива (0).

-1,8 - Real Madrid's Kylian Mbappé 🇫🇷 is the player in the Top 5 European Leagues this season who has made the most shots this season (17) and who has the worst difference between Expected Goals (1.8 xG) and goals scored (none). Desperate#RM 🤍💜 pic.twitter.com/P4YbHvAzq0