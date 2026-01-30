Кошмарът на Реал се сбъдна - „кралете“ се изправят отново срещу Моу и Бенфика в плейофите на Шампионска лига (ПЪЛЕН ЖРЕБИЙ)

Реал Мадрид изтегли кошмарен съперник за плейофите в Шампионска лига. „Кралете“ ще трябва да се изправят отново срещу Жозе Моуриньо и неговия Бенфика в битка за място в елиминационната фаза на най-комерсиалната надпревара. Това отреди тегленият днес жребий. Както е известно, преди дни „лисабонските орли“ победиха у дома „белия балет“ с 4:2 като по този начин се класираха за плейофите на Шампионска лига, но също така изхвърлиха испанския гранд от Топ 8 на надпреварата и го лишиха от място във фазата на елиминациите.

ПСЖ и Монако отново един срещу друг

Друг много любопитен сблъсък в плейофите на Шампионска лига е този между Пари Сен Жермен и Монако. Двата тима ще се изправят един срещу друг в този етап на надпреварата за втора поредна година. През миналия сезон парижани отстраниха състава от Княжеството, а след това стартираха победния си ход в турнира, който в крайна сметка им донесе и отличието. Миналогодишният финалист Интер пък ще се изправи срещу Будьо/Глимт.

𝐑𝐎𝐀𝐃 𝐓𝐎 𝐁𝐔𝐃𝐀𝐏𝐄𝐒𝐓 ✨ 🚨 PLAY-OFFS DRAW 🚨 🇫🇷 Monaco vs PSG 🇫🇷 🇵🇹 Benfica vs Real Madrid 🇪🇸 🇦🇿 Qarabag vs Newcastle... Posted by Fabrizio Romano on Friday, January 30, 2026

Кога ще се играят плейофите?

Според регламента на Шампионска лига първите мачове от плейофната фаза на турнира ще се проведат на 17 и 18 февруари. В тях тимовете, които са били изтеглени първи при жребия ще бъдат домакините. Реваншите пък са предвидени да се играят само една седмица по-късно – на 24 и 25 февруари. Жребият за 1/8-финалите в турнира е насрочен за 27 февруари.

Ето и всички двойки в плейофите:

Бенфика - Реал Мадрид

Будьо/Глимт - Интер

Монако - ПСЖ

Карабах - Нюкасъл

Галатасарай - Ювентус

Брюж - Атлетико Мадрид

Борусия Дортмунд - Аталанта

Олимпиакос - Байер Леверкузен

