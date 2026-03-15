Ливърпул сгафи срещу Тотнъм! Гол в 90-ата минута спаси "шпорите"

15 март 2026, 21:25 часа 524 прочитания 0 коментара
Ричарлисон бе точен в началото на добавеното време и Тотнъм измъкна равенство 1:1 срещу Ливърпул в мач от 30-ия кръг на английското първенство по футбол. Така временният мениджър на лондончани Игор Тудор спечели първата си точка във Висшата лига, дошла след три поредни поражения.

 

Тотнъм е 16-и в класирането с точка пред Нотингам Форест и Уест Хем, като "чуковете" са първи под чертата на изпадащите заради по-лошата си голова разлика. Ливърпул пък е с 49 точки и две зад Астън Вила, който заема четвъртата позиция във Висшата лига.

 

Ливърпул поведе в резултата в 18-ата минута, когато Доминик Собослай стреля силно от статично положение и преодоля Гулиелмо Викарио, който не реагира по най-добрия начин. Тотнъм обаче отправи повече точни удари на "Анфилд" и последният от тях влезе. Рандал Коло Муани овладя топката пред наказателното поле, дриблира покрай двама от Ливърпул и подаде на Ричарлисон, който преодоля Алисон Бекер един на един.

Джем Юмеров Отговорен редактор
