Защо Челси може да не играе на „Стамфорд Бридж“ в Шампионска лига?

Малко известно правило на УЕФА може да навреди на шансовете на Челси за Шампионската лига. „Сините“ се класираха за 1/8-финалите на турнира след победа с 3:2 като гост срещу Наполи на 28 януари. Но може да се окажат принудени да не играят домакинския си мач на „Стамфорд Бридж“ в следващия кръг, което би било огромен удар, ако се случи наистина.

Челси ще трябва да домакинства на неутрален стадион

Вместо това, Челси ще трябва да играе домакинския си мач на неутрален стадион поради едно от правилата на УЕФА, което позволява само един мач да се играе в един град във всяка една вечер. Арсенал и Тотнъм завършиха над Челси в груповата фаза, което означава, че те имат предимство за мачовете на 17 и 18 март. Правилото е въведено, за да могат мачовете да бъдат адекватно контролирани, без да се прекалява с мерките за сигурност.

Челси може да поиска компромисно решение, за да играе на „Стамфорд Бридж“

Така че Челси ще трябва да поиска специално разрешение от УЕФА, за да отмени правилото си, като същевременно трябва да получи подкрепа от властите в Лондон за домакинство на сблъсъка. Като се има предвид, че много футболни мачове в Лондон се играят в един и същи ден през уикенда, този аспект не би трябвало да е проблем. Според УЕФА отборите не могат да играят на един и същ стадион, в един и същ град или в градове в радиус от 30 мили (около 48 километра) в деня на мача. Челси може да поиска да играе в четвъртък, извън обичайните дни за Шампионската лига – вторник и сряда.

