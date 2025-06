Край на сагата: Ливърпул договори Вирц, Леверкузен „върза гащите“ са следващите няколко години

Трансферната сага около една от най-големите млади звезди във футбола Флориан Вирц приключи. 22-годишното крило ще играе в английския шампион Ливърпул от нови сезон. Ръководството на мърсисайдци е постигнало договорка с колегите си от Байер Леверкузен за правата на германския национал. Както е известно, двата клуба водиха напрегнати преговори в последните седмици, като „аспирините“ на няколко пъти отхвърлиха офертите на „червените“.

Днес обаче ръководствата на Ливърпул и Байер Леверкузен са постигнали споразумение за трансферната сума по сделката за Флориан Вирц. Това съобщиха медиите на Острова. Мърсисайдци ще платят 116,5 милиона паунда за правата му. Това се равнява на малко над 137 млн. евро. От тях 100 милиона паунда ще влязат в касата на „аспирините“ веднага, а останалите 16,5 ще са под формата на бонуси. Сега остава само германецът да уточни личните си условия и да подпише своя контракт с клуба, но това едва ли ще е проблем.

BREAKING: Liverpool and Bayer Leverkusen have agreed a deal for Florian Wirtz 🚨 pic.twitter.com/QeKhnnGLTr