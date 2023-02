Кралят е мъртъв, да живее Краля (ВИДЕО)

Краля, както наричат от самото начало на кариерата му, Джеймс отбеляза 38 точки при загубата на Лос Анджелис Лейкърс от Оклахома Сити Тъндър и по този начин вече има 38 388 – с една повече от легендата Абдул-Джабар. Всички фенове на баскетбола по света очакваха с нетърпение срещата. Имаше билети, които се продаваха по 75 хиляди долара. Разбира се, цялата зала бе разпродадена. Хора като Флойд Мейуедър, Джей Зи, Дензел Уошингтън бяха само част от звездите седнали около паркета, за да станат свидетели на този исторически момент. Там бе и самият Карийм Абдул-Джабар.

И ЛеБрон отново не ги разочарова. Въпреки, че вече е на 38 години, кара 20-ият си сезон в Лигата на извънземните, Джеймс сякаш няма никакво намерение да дърпа ръчната. Той знаеше, че всички хора по трибуните и пред телевизорите чакат точно това – да вкара поне 36 точки, за да счупи 40-годишния рекорд на легендарния център на Лейкърс. Краля го направи и то 10 секунди преди края на третата четвърт, когато след страхотно обръщане и стрелба с изтегляне порази за пореден път коша на Тъндър. И по този начин детронира краля, за да се възкачи той на този трон на величието.

EVERY ANGLE of the bucket that made LeBron James the NBA's all-time leading scorer 📽️#ScoringKing pic.twitter.com/BVUr9x78BH