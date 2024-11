Кристиано Роналдо заговори за пенсиониране и разкри планове за бъдеще извън футбола

Макар и на 39 години, Кристиано Роналдо за пореден път доказа, че възрастта е просто цифра. В събота вечер той намери мрежата на два пъти по време на успеха на "мореплавателите" с 5:1 срещу Полша. Това беше 132-рата победа в кариерата на Роналдо с националната фланелка, като по този начин той задмина Серхио Рамос и вече е играчът с най-много победи с националния отбор.

След мача звездата на Ал Насър, който през февруари 2025 г. ще навърши 40 години, намекна, че обмисля да забави темпото и може да окачи емблематичните си обувки през следващите няколко години. Той ясно заяви, че в бъдеще няма намерение да се занимава с футболен мениджмънт.

Говорейки пред репортери, Роналдо заяви: "Искам просто да се насладя. Дали имам план за оттегляне? Ще се случи... след една или две години... не знам. Скоро ставам на 40. Искам да се наслаждавам и ще продължа, докато се чувствам мотивиран. Когато вече не се чувствам мотивиран, ще се пенсионирам. Когато реша да напусна националния отбор, ще го направя спонтанно, но обмислено. Няма да има никакви предварителни съобщения. Не се виждам начело на отбор, това не влиза в плановете ми. Бъдещето ми е в други области извън футбола, макар че времето ще покаже какво ще се случи."

🚨



Retire from football?



RONALDO:



"That will happen. In a year, two years, I don't know. I'm about enjoying football, and when I don't feel like it, I'll take a step forward and say that it's not for me anymore."pic.twitter.com/QGn6HbE76V