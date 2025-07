Легенда на Ливърпул с близо 500 мача за мърсисайдци подсилва средняк във Висшата лига

Легенда на Ливърпул с близо 500 мача за мърсисайдци ще подсили един от средняците в английската Висша лига. Става въпрос за 35-годишния дефанзивен полузащитник Джордан Хендерсън, който е на крачка от преминаване в състава на Брентфорд. Това съобщи местния спортен журналист Дейвид Орнстийн. По думите му халфът ще премине задължителните медицински прегледи през уикенда, а след това ще парафира контракт за 2 години с „пчеличките“.

Джордан Хендерсън ще излезе без пари на Брентфорд, тъй като в момента е свободен агент. За последно той носи екипа на нидерландския гранд Аякс, но договорът му с клуба изтече и не бе подновен. Опитният полузащитник прекара година и половина в амстердамския тим като записа общо 57 мача във всички турнири. В тях Хендерсън се отличи с едно попадение и девет асистенции.

🚨 BREAKING: Jordan Henderson to join Brentford on 2yr deal. 35yo free agent after leaving Ajax - prioritised PL return & #BrentfordFC won race. Medical / paperwork over weekend - announcement next week out of respect to Diogo Jota + family @TheAthleticFC https://t.co/a5VwPttnDz