Ливърпул търси нов халф с едно основно качество, двама са набелязаните

Според Фабрицио Романо отборът на Ливърпул е в търсене на полузащитник с едно основно качество - да е физически по-здрав. "Червените" искат халф, който да превъзхожда на терена с физиката си, тъй като такъв играч липсва в редиците на Клоп.

Сред набелязаните имена са полузащитникът на Ница Кефрен Тюрам и Ману Коне от Борусия Мьонхенгладбах. Тюрам е син на легендата на Франция Лилиан Тюрам. Коне също е французин. И двамата играчи са млади и се отличават със сериозна физика.

Кефрен Тюрам вече има дебют за националния отбор на Франция, където има досег и до бранителя на Ливърпул Ибрахима Конате. Попитан относно това дали Тюрам ще премине на "Анфийлд", Конате заяви: "Да, наистина се надявам".

Ливърпул е свързван и с халфа Габри Вейга от Селта, но на този етап той остава на заден план, тъй като не разполага с физиката, която търсят в Мърсисайд. "Червените" обаче са добре информирани за ситуацията около Вейга, допълва Фабрицио Романо.

Liverpool remain well informed on Gabri Veiga situation but NO bid as of now — focus on more physical midfielder at this stage, Thuram&Kone in the list 🚨🔴 #LFC



Chelsea called to be informed on Veiga clause conditions earlier this week and will discuss that internally 🔵 #CFC pic.twitter.com/griQ4qmNi8