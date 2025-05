Ливърпул с трети провал след титлата! 5-голово шоу попари мърсисайдци

Брайтън постигна драматичен успех над Ливърпул с 3:2 в зрелищен двубой от предпоследния 37-и кръг на Висшата лига. На "Амекс Стейдиъм" мърсисайдци на два пъти повеждаха в резултата чрез Хари Елиът и Доминик Собослай, но "чайките" изравняваха благодарение на Ясин Аяри и Каору Митома. Успехът донесе Джак Хиншълууд в 86-ата минута. Брайтън събра 58 точки и остава осми в таблицата, докато тимът на Арне Слот отдавна си осигури шампионската титла.

Гостите влязоха добре в мача. В деветата минута Брадли проби и намери Елиът, за когото остана лесната задача да вкара за 1:0. В средата на полувремето домакините вдигнаха оборотите. Първо Уелбек пропусна с глава, преди в 32-рата минута Аяри да се възползва от пас на Груда за 1:1.

В края на първата част Собослай наниза красив гол за 2:1. След почивката Салах пропиля хубав шанс на празна врата за отбора си. В 68-ата минута отново египтянинът се размина с попадение, като този път Барт Вербруген се намеси впечатляващо. 120 секунди по-късно Митома бе на пътя на избита топка и възстанови паритета.

Брайтън осъществи пълен обрат четири минути преди края на редовното време на срещата. Мат О’Райли центрира към Джак Хиншълууд , който вкара от близко разстояние. Попадението първоночално не бе признато, защото асистент-съдията вдигна засада, но ВАР се намеси резултатът стана 3:2.

