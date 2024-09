Магията на ФА Къп: Резервата, която сама се включи в игра - без знанието на треньора (ВИДЕО)

Най-старият футболен турнир в света - ФА Къп, често е наричан "магически" заради невероятните развои, които поднася на феновете. Надпреварата, която датира от 1871 година, помни велики подвизи на аматьорски отбори, но и някои други емблематични моменти във футбола.

Такъв момент идва преди близо 30 години. През 1995 година се случва нещо нечувано и невиждано: футболист на Евертън сам се включва в игра от резервната скамейка, без знанието на неговия треньор. Става въпрос за нигериeца Даниел Амокачи, който играе за "карамелите" в периода 1994 - 1996 г.

Евертън стига до полуфиналите на ФА Къп, където се изправя срещу Тотнъм. Амокачи остава резерва в мача, но през втората част вижда възможност да се появи в игра. Пол Ридаут получава контузия, а Амокачи сам дава картона си на четвъртия съдия, за да го пусне в игра.

Решението на Амокачи е без съгласието на треньора, който е бесен край тъчлинията. Нигериецът обаче му се реваншира, като отбелязва два гола за Евертън, за да може "карамелите" да победят Тотнъм с 4:1. На големия финал пък Евертън печели трофея, побеждавайки Манчестър Юнайтед.

Припомнете си как Амокачи се пусна сам в игра за Евертън във видеото:

The player who subbed HIMSELF on 🤯



In 1995, Daniel Amokachi saw his opportunity and took it, substituting himself on without the knowledge of his manager and scored an FA Cup semi-final brace for @Everton 🔵#EmiratesFACup pic.twitter.com/qy4zVuWwWC