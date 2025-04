ПСЖ не е лесен като Реал Мадрид: Арсенал бе излъган от "принцовете", които мечтаят за исторически триумф

Пари Сен Жермен постигна изключително ценен успех с минималното 1:0 при визита си на Арсенал в първи двубой от полуфиналите на Шампионска лига. На "Емирейтс" Усман Дембеле реализира единственото попадение в срещата и доближи френския гранд, който никога не е триумфирал в най-престижния европейски клубен турнир, до финала. За разлика от четвъртфинала у дома срещу Реал Мадрид, когато се наложиха с 3:0, този път "топчиите" срещнаха сериозни трудности и остават разочаровани.

Момчетата на Луис Енрике стартираха по мечтан начин. В четвъртата минута Дембеле проби през центъра и пусна за Кварацхелия. Грузинецът от своя страна върна към френския талант, който матира Давид Рая за 0:1. Малко по-късно Маркиньос засече с глава центриране на Хакими, но ударът се озова в ръцете на противниковия страж.

PSG TAKE FIRST-LEG LEAD TO PARIS



They've now beaten all four English teams in this season's Champions League ⚔️ pic.twitter.com/280snIGQH7