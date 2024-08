Магията на Хвича донесе победа на Наполи в Серия А, Рома сe издъни на "Олимпико" (ВИДЕО)

Италианският гранд Наполи успя да победи Болоня с 3:0 като домакин в среща от втория кръг на новия сезон в Серия А. Звездата на тима Хвича Кварацхелия отново показа магическа игра, за да извоюва победата за неаполитанци с гол и асистенция.

В продължението на първата част Кварацхелия направи феноменална асистенция за Джовани ди Лоренцо, прехвърляйки цялата отбрана на Болоня само с едно докосване. За Ди Лоренцо остана да овладее и да разстреля вратаря на гостите.

🇬🇪🇮🇹 Khvicha Kvaratskhelia with his first goal contribution of the season for Napoli, assisting Giovanni Di Lorenzo for the goal!🅰️



What a beautiful pass that was!🪄



