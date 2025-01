Ман Сити страда, но не се предава - а срещу Реал Мадрид и Байерн кой ще ги спасява?

Манчестър Сити поизпоти феновете си и Пеп Гуардиола в решаващия си сблъсък от Шампионска лига, от който зависеше дали тимът ще продължи към плейофите за елиминационната фаза или ще отпадне безславно. "Гражданите" бяха шокирани в края на първото полувреме, когато Рафаел Онедика изведе Брюж напред в резултата. През втората част Сити за момент си спомни, че е действащ шамион на Англия и в крайна сметка обърна за крайното 3:1.

"Манчестър Сити изтръпна, но прескочи бездната!"... но истината е, че Сити тепърва сe намира на ръба на по-голяма бездна. За добро или за лошо, "гражданите" продължиха напред към плейофите, но за да стигнат до елиминационната фаза, те ще бъдат изправени пред много по-голямо предизвикателство от това на Брюж.

Да, Манчестър Сити успя да се класира за плейофите, но с тази игра едва ли ще стигнат по-далеч, защото тимът ще трябва да се изправи срещу някой измежду Реал Мадрид и Байерн Мюнхен в битката за място в елиминационната фаза. Иначе казано, проблемите за Пеп Гуардиола не спират да валят отвсякъде.

И така, "гражданите" прескочиха бездната, за да попаднат на още по-дълбока, където нямат право на грешна стъпка. Съдбата на Сити ще бъде определена в петък, 31 януари, от 13:00 часа българско време. За разлика от предишните издания на турнира тази година отбори от една и съща държава и група могат да се срещнат. Схемата на турнира е ясна до края, като предстои да бъдат изтеглени само двойките до финала.

