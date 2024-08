Манчестър Юнайтед пак запя старата песен: Брайтън върна "дяволите" към късните загуби (ВИДЕО)

Английският гранд Манчестър Юнайтед усети вкуса на загубата още във втория си мач от новия сезон във Висшата лига. "Червените дяволи", които завършиха на незавидното осмо място през миналия сезон с цели 14 загуби, сега отстъпиха на Брайтън с 1:2 като гост в мач от втория кръг.

Юнайтед започна сезона с минимална победа над Фулъм - и още тогава трябваше да светне червена лампичка на Ерик тен Хаг. Поуки обаче изглежда не са били взети, след като Брайтън успя да поведе в резултата след половин час игра чрез гол на бившия "дявол" Дани Уелбек.

Проблемът за Юнайтед бе, че и играта на отбора не вървеше и с нищо не превъзхождаше опонента. Все пак в 60-ата минута Амад Диало успя да изравни за гостите и да върне надеждите за обрат. Малко по-късно "червените" бяха адски близо и до втори гол, но ВАР се намеси заради засада.

Брайтън обаче се оказа по-устойчив - и стигна до победата с късен гол на Жоао Педро в 95-ата мин. Юнайтед пък допусна шеста загуба, причинена от гол след 90-ата минута в рамките на 2 години - от сезон 2022/23 насам. За сравнение: в предходните 30 сезона "червените" са допуснали само две такива загуби.

6 - Since 2022-23, Manchester United have lost more Premier League games thanks to goals scored in the 90th minute (+ stoppage time) than any other side (6); they'd only lost two such games in the first 30 campaigns in the competition combined. Asleep. #BHAMUN pic.twitter.com/F6JXEWUHti