Истанбулските грандове избиха рибата с топ нападатели! Бивши звезди на Висшата лига акостират в Турция

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Истанбулските грандове Фенербахче, Галатасарай и Бешикташ са близо до осъществяването на сензационни трансфери на бивши нападатели от Висшата лига. Настоящият ас на Ал Насър, който доскоро носеше екипа на Астън Вила - Джон Дюран, съвсем скоро ще премине в редиците на "жълтите канарчета". Таранът на Рома Тами Ейбрахам пък ще продължи кариерата си в "черните орли". "Джим Бом" от своя страна работи по привличането на Ричарлисон от Тотнъм.

Престоят на колумбийския голмайстор Дуран в Ал Насър явно е към края си. Турският гранд е постигнал договорка с арабския клуб за трансфер под наем до юни 2026 година. Спортният директор на "фенерите" Девин Йозек се разбра с нападателя за личните му условия. Очаква се днес Джон Дюран да акостира в Истанбул, пише Фабрицио Романо.

🚨💙💛 BREAKING: Jhon Durán to Fenerbahçe, here we go! Agreement in place between all parties involved. Al Nassr let Durán leave on initial loan with full salary covered until June 2026. Durán has accepted Fener proposal after director Devin Özek travelled to Colombia. pic.twitter.com/jhvhsWkXoA

Безпогрешното трансферно гуру съобщава и за преминаването на Ейбрахам в Бешикташ. Бившият централен нападател на Челси ще струва 20 милиона евро на "черно-белите". Той прекара миналия сезон под наем в Милан. В Серия "А" записа 29 мача, в които отбеляза 3 гола и направи 4 асистенции. "Росонерите" обаче не се възползваха от опцията да го откупят.

Нападателят на Тотнъм Ричарлисон е пред трансфер в турския гранд Галатасарай, твърди вестник “Сън”. Това е станало, след като новият мениджър на “шпорите” Томас Франк е дал зелена светлина за раздяла с футболиста, заявявайки, че не планира да разчита на него.

🚨🦅 More on Tammy Abraham and Besiktas exclusive story.



Understand Tammy will land in Istanbul on Tuesday and sign four year contract at Besiktas.



It’s all 100% done and confirmed. Club record signing, top move for Besiktas and all documents ready with AS Roma ✅🔐 pic.twitter.com/sM7CiXOyGZ