Арсенал договори мечтания нападател, „топчиите“ атакуват титлата във Висшата лига с голова машина

Феновете на английския Арсенал получиха страхотна новина, след като стана ясно, че ръководството на клуба е договорило мечтания нападател. Става въпрос за 27-годишния голов хищник на португалския Спортинг Лисабон – Виктор Гьокереш. Това съобщи италианския спортен журналист Николо Шира. Както е известно, „топчиите“ отдавна опитваха да привлекат шведския национал, който да им помогне да атакуват титлата във Висшата лига.

Шефовете на Арсенал са се споразумели с Виктор Гьокереш относно личните му условия като сега остава единствено сделката със Спортинг да бъде финализирана. Шведският таран ще подпише договор с лондончани до лятото на 2030 година. Лисабонските „лъвове“ пък ще получат около 70 милиона евро за правата на централния нападател. От тях 50 млн. ще бъдат изплатени веднага, а останалите ще влязат в касата на иберийците на няколко вноски.

