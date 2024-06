Мбапе няма да оперира счупения си нос, слага маска за следващите мачове (СНИМКА)

От носа на Мбапе потече кръв, а той трябваше да бъде принудително заменен от Оливие Жиру. Последвалите изследвания потвърдиха, че Килиан е счупил носа си. Първоначално се очакваше, че Мбапе ще се подложи на операция, но в щаба на Франция са взели друго решение.

Килиан ще се лекува в следващите дни, а след това ще постави маска на носа си, която да го пази по време на игра. Едва след края на Европейското първенство той може да се подложи на операция. А в социалните мрежи Килиан пита шеговито дали някой има идея за маска.

А защо Дидие Дешан се явява спирачка за Франция за европейската титла (ВИДЕО), гледайте в поредния епизод в "Студио Actualno" за ЕВРО 2024.

Kylian Mbappe reacts to the news of his broken nose 😅 pic.twitter.com/3999zdH1o5