Мегадерби на 1/4-финалите в Шампионска лига! Тимът на българин е аут

Байерн Мюнхен и Интер ще премерят сили в 1/4-финален двубой от Шампионска лига! Баварците елиминираха Байер Леверкузен с общ резултат 5:0 в германското дерби. В реванша отборът на Венсан Компани се наложи с 2:0 като гост. "Нерадзурите" пък отстраниха с 4:1 Фейенорд, на чиято резервна скамейка седеше младият български вратар Пламен Андреев. Във втората среща между двата отбора възпитаниците на Симоне Индзаги победиха с 2:1.

В първия четвърт час на "БайАрена" имаше по две положения пред двете врати. Лукаш Храдецки и Йонас Урбих се справиха. В 29-ата минута Кингсли Коман направи сериозен пропуск от близка дистанция. До почивката Шик не съумя да материализира изгодни възможности. В 52-рата минута Ким се възползва от грешка на Джака и подаде на Хари Кейн, който вкара за 0:1. Последваха добри намеси от Храдецки и Урбих, преди в 71-вата минута Алфонсо Дейвис да завърши хубава атака на Байерн, за да удвои аванса на тима си. В заключителната фаза Мусиала уцели две греди.

Bayern Munich needs more PR cause Harry Kane has 42 G/A this season and nobody is talking about it 😭😭 pic.twitter.com/aaAJcR0JuC