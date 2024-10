Милион на седмица? Отборът на Роналдо с изкушаваща оферта към Де Бройне

Кристиано Роналдо е посочил халфа на Манчестър Сити Кевин Де Бройне като приоритетна цел на Ал Насър през следващото лято. Португалската суперзвезда може да бъде ключът към убеждаването на белгиеца да се присъедини в клуба. През лятото Де Бройне бе свързван с преминаване в Саудитска Арабия, но остана верен на "гражданите". Въпреки това, тъй като удължаването на договора му е малко вероятно, а испанското издание "Mundo Deportivo" твърди, че Роналдо натиска Ал Насър да привлече полузащитника.

Съобщава се, че Ал Насър може да предложи до 1 милион долара на седмица в опит да привлече "краля на асистентите" в Саудитска Арабия. Роналдо вижда в него потенциално трансформиращо се попълнение, което може да помогне на отбора да се издигне над съперниците си за титлата Ал Хилал. От няколко сезона белгиецът се бори с контузии, но все още има качествата да направи огромна разлика.

Cristiano Ronaldo is urging his Saudi bosses at Al Nassr to sign Kevin De Bruyne and put him on £1M a week. 💰🇸🇦



[via @MirrorFootball] pic.twitter.com/9kE9LgORWq