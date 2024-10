На Острова пируват! Астън Вила оглави Шампионска лига! Автогол на вратар донесе успех на Арсенал

Астън Вила е новият лидер в Шампионска лига! "Виненочервените" надвиха Болоня с 2:0 в двубой от третия кръг на турнира и оглавиха временното класиране с 9 точки. Точни за тима на Унай Емери бяха Джон Макгин и Джон Дюран. В същото време Арсенал постигна минимален успех срещу Шахтьор (Донецк) с 1:0 след автогол на вратаря Дмитро Ризник.

Първото полувреме в Бирмингам премина без попадения, а италианците бяха малко по-опасният отбор. След почивката домакините вдигнаха темпото. В 55-ата центриране на Джон Макгин не бе засечено от никого и попадна в мрежата за 1:0. 5 по-късно Дюран се възползва от пас на Роджърс за 2:0. Към края на мача Болоня уцели греда.

Another three points 😤 pic.twitter.com/7RWwV5t8M2

На "Емирейтс" "топчиите" започнаха по-активно и логично поведоха в 29-ата минута. Габриел Мартинели стреля, а топката срещна дясната греда, рикошира във вратаря на украинците Дмитро Ризник и премина голлинията. В следващите минути Хаверц, Жезус и Мартинели се отчетоха с пропуски. В 77-ата минута Леандро Тросар изтърва дузпа.

Securing all three points in N5 🔐 pic.twitter.com/L7xIgtIxuO