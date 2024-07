Най-дълготo разглеждане с ВАР в историята лиши Аржентина от точка на старта на Игрите в Париж (ВИДЕО)

Най-дългото разглеждане с ВАР в историята лиши Аржентина от точка на старта на футболния турнир на Олимпийските игри в Париж. „Гаучосите“ загубиха с 1:2 от Мароко в първия си двубой на най-големия спортен форум в скандален мач, продължил повече от 3 часа. Срещата бе прекъсната за около 90 минути заради ексцесии по трибуните.

През първата част Аржентина опита да натисне съперника си, но така и не стигна до нещо по-сериозно. Вместо това мароканците излязоха напред в резултата във втората минута на даденото от съдията продължение на първата част, след като Суфиан Рахими се разписа за 1:0.

Веднага след почивката Мароко получи дузпа. Зад топката застана голмайстора Рахими, който отново бе точен – 2:0. Двайсетина минути преди края на редовното време на мача Аржентина върна един гол. Той бе дело на Джулиано Симеоне.

■ 3.11pm: Morocco go 2-0 up against Argentina



■ 4:06pm: Argentina score a 116th-minute equaliser



■ 4:09pm: The game is suspended due to crowd disturbance



■ 5:38pm: Argentina's late equaliser is ruled out by VAR and Morocco win their opening game of #Paris2024



