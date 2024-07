Нападател на Англия обяви Испания за фаворит във финала на Евро 2024

Нападател на Англия обяви Испания за фаворит във финала между двата тима на Европейското първенство по футбол. Става въпрос за офанзивния футболист на „трите лъва“ и Астън Вила – Оли Уоткинс. 28-годишният играч заяви, че тимът на „Ла Фурия“ заслужава да бъде считан за фаворит, тъй като стигна до двубоя за титлата в доста по-трудния поток.

Оли Уоткинс допълни, че Англия също има много талантливи футболисти и очаква да се получи вълнуващ мач за отличието. Той изрази надеждата си, че ще може да вземе участие в двубоя, след като именно той отбеляза победното попадение срещу Нидерландия, което класира „трите лъва“ на финала на Евро 2024.

Spain deserve to be tagged as favourites for Sunday’s European Championship final in Berlin but England have many different options in their attacking arsenal to take into the clash, goal hero Ollie Watkins said on Friday. https://t.co/KGAH1GrTyH https://t.co/KGAH1GrTyH