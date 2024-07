Звезда на Англия се зарече да изпие първата си бира, ако „трите лъва“ спечелят Евро 2024

Една от звездите на Англия се закани да изпие първата си бира, ако „трите лъва“ спечелят Европейското първенство по футбол. Става въпрос за 25-годишния дефанзивен полузащитник на Арсенал – Деклан Райс. Както е известно, Англия ще срещне Испания в неделя във финала на Евро 2024.

Това не е първият път, в който Деклан Райс се зарича, че ще пие бира, ако Англия спечели европейската титла. Той стори същото и преди финала на Евро 2020, но тогава „трите лъва“ отстъпиха пред Италия. Халфът разкри, че все пак няколко пъти е пробвал бира, но разредена с лимонада.

Declan Rice on promising to drink his FIRST EVER pint if England win #Euro2024: “I remember saying that [before Euro 2020 final]. Since then, I’ve had a beer, but I had it with a bit of lemonade! If we win, I’ll have a proper beer. I’ll probably have to hold my nose, as I hate… pic.twitter.com/1zYlEa0zgN