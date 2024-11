Няма спирка! Световна звезда се присъединява към турски гранд и оформя страховита халфова линия

Носителят на Шампионска лига с Челси от сезон 2020/21 Жоржиньо скоро може да заиграе с екипа на турския гранд Бешикташ. Според медиите в южната ни съседка бразилецът с италиански паспорт иска да си тръгне от Арсенал през лятото. От "Емиратс" са склонни да го продадат и за скромна сума през зимата.

Полузащитникът, който през януари ще навърши 33 години, е с второстепенна роля в състава на "топчиите". Той има само седем мача от началото на сезона и едва ли Микел Артета ще разчита повече на него. Високата заплата на Жоржиньо може да накара ръководството на "артилеристите" да се раздели с опитния състезател.

🚨 Beşiktaş are hoping to sign Jorginho on a free when his contract with Arsenal expires in the summer.



(Source: Sabah) pic.twitter.com/QqqNNA2on5