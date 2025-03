Нов проблем за Пеп: Холанд обу предпазен ботуш, виси за дербито с Юнайтед (ВИДЕО)

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола се сблъска с пореден голям проблем, след като стана ясно, че голмайсторът на тима Ерлинг Холанд е под сериозна въпросителна за предстоящото дерби на града с Юнайтед. Както е известно, норвежкият централен нападател получи контузия в левия глезен по време на срещата от 1/4-финалите на турнира за ФА Къп срещу Борнемут, която „гражданите“ спечелиха трудно с 2:1.

Холанд получи травмата в средата на второто полувреме на мача с Борнемут. Той пострада след сблъсък с играча на домакините Люис Кук. Норвежецът опита да продължи, но бе заменен принудително от Омар Мармуш.

BREAKING: Erling Haaland left Bournemouth with his left foot/ankle in a protective boot following the injury sustained in the second-half.



