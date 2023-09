Официално: Барса осъществи два гръмки трансфера, единият от новите с голям жест (ВИДЕО)

Феликс ще защитава цветовете на Барса под наем от Атлетико Мадрид, като "блаугранас" няма да платят нищо по сделката. В договора между двата клуба не фигурира клауза за откупуване. "Мечтата му се сбъдна", написаха каталунците в социалните си мрежи, припомняйки изказвания на нападателя, че още от дете е искал да облече синьо-червената фланелка.

ОЩЕ: Потвърдено: Играч на Барселона пак поема към Висшата лига

Манчестър Сити преотстъпи португалския защитник Жоао Кансело на Барселона. Договорът на крайния бранител ще го задържи при "лос кулес" до юни 2024 година. "Благодарим публично на футболиста за усилията, които направи във финансово отношение и за желанието му да облече екипа на Барселона", коментираха от испанския гранд.

"I'm very happy to join this great club. It's a dream come true" 💙❤️



🔊 João Cancelo pic.twitter.com/ZvCcrYLGcn