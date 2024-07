Официално: Нов директор в Манчестър Юнайтед, ще носи голяма отговорност

Манчестър Юнайтед официално има нов спортен директор. Дан Ашуърт преминава от Нюкасъл в "червените дяволи", потвърдиха от световния град с изявление на своя сайт. Новият ръководител на "Олд Трафорд" ще започне работата си моментално и ще носи голяма отговорност.

Ашуърт ще поеме цялата спортно-техническа част в отбора, отговаряйки за цялостното оформяне на състава на мъжкия и женския отбори, както и работата в школата и юношеските отбори. Той пристига в Юнайтед след дълги преговори с властимащите в Нюкасъл.

“Манчестър Юнайтед и Нюкасъл постигнаха договорка за незабавното освобождаване на Дан Ашуърт от договорните му отношения с Нюкасъл. Условията по споразумението между двата клуба остават поверителни. Нюкасъл благодари на Дан за неговата работа и му пожелава успехи в бъдеще,” се казва в официалното изявление на манчестърци.

