"Олд Трафорд" има нов любимец! Спасителят Амад Диало сам измъкна Юнайтед от резил с хеттрик!

Амад Диало! Това е новата звезда на Манчестър Юнайтед! 22-годишният котдивоарец наниза хеттрик, с който осъществи пълен обрат и собственоръчно спаси "червените дяволи" от резил на "Олд Трафорд" срещу последния Саутхемптън в двубой 21-вия кръг на Висшата лига. Мануел Угарте си отбеляза автогол в 43-тата минута, но в заключителната фаза на срещата Диало блесна с три попадения за крайното 3:1. Отборът на Рубен Аморим събра 26 точки, които му отреждат 12-ата позиция. "Светците" остават на дъното с шест пункта.

Гостите стартираха по-силно срещата. Андре Онана трябваше да демонстрира класата си в първия четвърт час, за да спаси изстрел на Сюлеймана. Домакините пропиляха страхотна възможност в 20-ата минута, когато Гарначо не намери целта от близко разстояние. "Орлите" обаче бяха много по-опасният отбор и създадоха нови неприятности на "Олд Трафорд".

