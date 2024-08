От Челси до Атлетико и обратно: Край на трансферната сага с Галахър и Феликс

Юношата на Челси Конър Галахър ще премине в Атлетико Мадрид за сума в размер на 34 милиона паунда, докато Жоао Феликс преминава в обратната посока за 42 млн. паунда. 24-годишният англичанин подписа 5-годишен договор с Атлетико, слагайки край на превърналата се в нещо като лятна сага, след като първоначално сделката се провали, принуждавайки Галахър да тренира с отбора на клуба до 21 години.

Галахър се присъединява към Челси на 6-годишна възраст и има 90 участия, в които отбеляза 10 гола. Той навлезе в последната година от договора си към "сините" от Лондон, така че ръководството искаше да го продаде сега, за да не го загуби със свободен трансфер през следващото лято.

Напускането на Галахър проправи пътя на Феликс да се завърне на "Стамфорд Бридж", след като прекара там 6 месеца под наем през 2023 г., и отбеляза 4 гола в 20 мача със синята фланелка. 24-годишният португалски нападател подписа 7-годишен договор и може да се появи още в неделното гостуване на Уулвърхямптън във Висшата лига.

