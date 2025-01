От Манчестър следят изкъсо случващото се с Олмо, след като Барселона не успя да го картотекира за остатъка от сезона

Преминаването на Дани Олмо в Барселона от Лайпциг миналото лято бе съпроводено с много фанфари, но каталунците все пак си осигуриха услугите му за 62 млн. евро. Въпреки това, поради продължаващите финансови затруднения, клубът до този момент не успя да го регистрира в Ла Лига за втората част от сезон 2024/25 и бъдещето му на "Камп Ноу" е под въпрос.

Наскоро Барселона получи парична инжекция в размер на 100 млн. евро, като продаде ВИП ложите на обновения "Камп Ноу" на инвеститори от Близкия изток. Очаква се тази значителна сума да позволи на клуба да регистрира Олмо и Пау Виктор, като по този начин се върне към финансовото правило 1:1 за подписване на договори с играчи в Ла Лига.

Съобщава се, че Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед следят отблизо ситуацията с Олмо. Клауза в договора му предвиждаше, че той може да прекрати договора си с Барселона, ако не бъде регистриран до 1 януари, което предизвика интереса на водещи клубове от цяла Европа. Сити следеше Олмо още преди преминаването му в Барселона, като смяташе, че той идеално пасва на системата на Пеп Гуардиола.

Barcelona' failure to register Dani Olmo for the second half of the season has opened the door for a potential move to either Manchester club, report Mundo Deportivo 😳🔜🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



🔺 pic.twitter.com/5dK3JYwhWq