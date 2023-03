От освирквания към аплодисменти: Потър постигна най-големия си успех в Челси (ВИДЕО)

Феновете на Челси, които освиркваха силно Потър след серията от лоши резултати през последните седмици, този път аплодираха отбора след успеха, дошъл с голове на Рахийм Стърлинг и Кай Хаверц от дузпа.

"Неизбежно в живота има лоши моменти, но има и хубави моменти. Минахме през труден период и тази победа означава много за нас", каза Потър пред репортери, когато го попитаха как се чувства.

"Нещата никога не са лоши завинаги. Все още съм тук", каза още Потър, като отхвърли с усмивка спекулациите, че работата му е била заложена в зависимост от резултата от мача с Дортмунд.

Въпреки обтегнатите отношения с феновете, Потър намери сили да похвали привържениците за тяхната подкрепа. "Големи благодарности на феновете. Те бяха невероятни тази вечер, помогнаха ни в събота и ни помогнаха тази вечер", заяви треньорът на Челси.

As a Chelsea manager, you NEED to show this to create a bond with the fans. It’s our DNA. Backed with results it’s the perfect recipe.



For the first time tonight I saw Potter dishing out non stop instructions, was bold, ruthless and got the result.👏🏻



Keep it that way Graham! pic.twitter.com/6s8yEqVNMQ