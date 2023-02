Потър се оправда: Не съм аз проблемът в Челси (ВИДЕО)

"След като загубиш у дома, всякакви критики са разбираеми. Имаме тежък период, много предизвикателства, трябва да интегрираме млади футболисти във Висшата лига.

Когато няма резултати, нещата са трудни, това е положението. Някои хора мислят, че аз съм проблемът на Челси. Аз знам, че не е така, но те имат право на своето мнение", коментира Потър.

"През първото полувреме се представихме слабо, след почивката играхме по-добре, но не достатъчно добре", каза още той. Челси заема незавидното 10-то място в класирането с 31 точки и 23 отбелязани гола в 23 мача, а бъдещето на Потър е под въпрос.

По-рано се появиха информации, че бивш наставник на Барселона може да смени Греъм Потър.

🗣 "After a 1-0 defeat at home, any criticism you get is understandable ."



Graham Potter responds to being called the worst manager in Chelsea's history 😅 pic.twitter.com/WQSNeoSykw