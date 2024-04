Потвърдено: Ливърпул е в преговори за нов мениджър, който е уверен, че ще наследи Клоп

„Единственото нещо, което мога да кажа по въпроса, е, че клубовете са в преговори. А след това седиш в чакалнята и чакаш какво ще излезе. Струва ми се ясно, че бих искал да отида в Ливърпул. Сега чакам да видя дали клубовете ще постигнат споразумение. Много съм сигурен в това", заяви Слот в интервю за ESPN Нидерландия преди мача от Ередивизия в четвъртък срещу Го Ахед Игълс.

"Клубовете трябва да си свършат работата. След това аз чакам и като „главен герой“. Трябва да уважавам това. Това несъмнено ще стане ясно през следващите дни“, увери той. Арне Слот изведе Фейенорд до титлата през миналия сезон и стана обект на интерес от много клубове. Според непотвърдена медийна информация ротердамци държат да получат компенсационен пакет от 9 млн. паунда за сегашния си мениджър.

След загубата от Евертън капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк коментира темата: "Мисля, че Арне Слот може би е един от по-добрите холандски треньори в момента. С начина си на игра и философията, която има, той би могъл да бъде треньор на Ливърпул. Това, което също така чета и чувам, разбира се, е, че той далеч не е финализиран", каза централният бранител.

