Придворният журналист на Роналдо се заяде с Юнайтед след унижението на "Анфийлд"

Морган е известен с това, че е изключително близък до Роналдо и редовно го защитава с публикации в социалните мрежи, както и в своята работа като журналист. Тъкмо пред него португалският футболист даде интервюто, което доведе до разтрогването на договора му с Манчестър Юнайтед.

Британският журналист очевидно смята, че раздялата с Роналдо е довела до тежката загуба на Юнайтед. В друга публикация той изрази възмущението си, че Тен Хаг все още не е уволнен. "Тен Хаг още ли не е напуснал? Как е възможно мениджър на Манчестър Юнайтед да оцелее на поста след такова катастрофално представяне?", написа Морган.

Наскоро Пиърс Морган изригна с коментар и по темата дали Кристиано Роналдо е приключил с големия футбол.

Has Ten Hag resigned yet? How can any Manchester United manager survive a performance&result that catastrophically dreadful? pic.twitter.com/YznBMaRmM7 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 6, 2023

Anyone got some Xanax for Erik? https://t.co/kuPAMdYUg7 — Piers Morgan (@piersmorgan) March 5, 2023

Good luck with your sleep tonight, genius. pic.twitter.com/RRWOHiuciO — Piers Morgan (@piersmorgan) March 5, 2023