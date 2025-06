Фондация "Тръмп" пусна тениски с надпис "Татко" (СНИМКА)

Фондацията за набиране на средства на президента на САЩ Доналд Тръмп стартира продажби на оранжеви тениски със снимка на президента и надпис "Татко" - препратка към репликата на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, произнесена преди два дни на среща с Тръмп. За случая е избрана и снимка на Тръмп, направена през август 2023 г., когато той бе задържан в ареста за намеса в изборите през 2020 г.

Фондацията предлага тениската в ограничен тираж на цена от 35 долара.

The New York Post пише, че в имейл до потенциални купувачи, от фондацията пишат следното: "Когато Байдън беше президент, целият свят ни се смееше. Целият свят ни подминаваше. Но благодарение на любимия ви президент (аз!), нас отново ни уважават."

Припомняме, че на 25 юни генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че "татко" Тръмп е помогнал за разрешаването на кризата в Близкия изток. Тогава Тръмп сравни Иран и Израел с "деца в училищен двор", които се бият. А Рюте коментира, че "татко" понякога трябва да се намеси.

Самият Рюте по-късно се опита да поясни, че не е използвал думата, за да нарече Тръмп така, а по-скоро се е опитал да даде пример.

🚨BREAKING: President Trump's campaign is now officially selling "DADDY" merchandise.



There will never be another president as incredible as President Trump! pic.twitter.com/old5CJIm0L