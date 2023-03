Седем е добро число: Ливърпул тотално премаза неузнаваем Юнайтед (ВИДЕО)

Домакините стартираха много агресивно и пресираха високо по игрището. Лисандро Мартинез трябваше да се намесва на няколко пъти, а "червените дяволи" отговориха с удар на Антъни, който бе отразен от Алисон. Фернандеш бе на сантиметри да открие с глава след центриране на Далот, но късметът му изневери. Рашфорд не се възползва от нова изгодна ситуация, а в 42-ата минута Каземиро отбеляза, но голът бе отменен, тъй като португалецът бе в положение на засада.

В ответната атака Гакпо изведе Ливърпул напред с прецизен удар, за да може тима му да се оттегли с аванс на полувремето. Най-интересното тепърва предстоеше. След почивката зрителите на "Анфийлд" станаха свидетели на исторически постижения, а играчите на Тен Хаг просто не приличаха на онези, които отстраниха Барселона от Лига Европа и вдигнаха трофея в "Карабао Къп".

Cody's strike has us ahead at the break 🙌#LIVMUN pic.twitter.com/XGODE1SuPB