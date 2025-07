Турски гранд вади умопомрачителна сума, за да събере Моуриньо с нападател на Юнайтед

"При комшиите" е спортна рубрика на Actualno.com с автор Джем Юмеров, посветена на интересни истории, анализи и проблемни теми от областта на турския футбол.

Турският гранд Фенербахче продължава да работи усилено по лятната селекция. "Жълтите канарчета" са набелязали нападателя на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд, който за последно се подвизава под наем в Астън Вила. От "Шюкрю Сараджолу" са готови да заплатят 40 милиона евро за правата на англичанина, който не е желан от мениджър Рубен Аморим. Според испански медии обаче Рашфорд държи да продължи кариерата си в Барселона.

BeIN Sports пише, че каталунците за момента са склонни единствено да вземат под наем атакуващия състезател с опция за откупуване. Другият тим, който проявява интерес към играча - Байерн Мюнхен, не е готов да заплати гореспоменатата сума.

🚨 José Mourinho could be set to offer Manchester United outcast Marcus Rashford a reunion with him at Fenerbahçe.



(Source: Sun Sport) pic.twitter.com/0uNUR3KKHd