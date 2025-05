Проклятието е развалено! Байерн Мюнхен официално е шампион

Проклятието "Хари Кейн" е развалено! Английският нападател има първи трофей в професионалната си кариера. Това официално е факт, след като Байерн Мюнхен си осигури 34-ата титла в Германия без игра, защото Байер Леверкузен завърши наравно 2:2 при гостуването срещу Фрайбург. "Аспирините" изостанаха с осем точки от баварците два кръга преди края на Бундеслигата и математически не могат да ги настигнат.

Фрайбург, който се бори за място в Шампионска лига, започна силно и поведе с гол на Максимилиан Егещайн през първата част, а в началото на втората част удвои аванса чрез автогол на Пиеро Хинкапи. Късен щурм на "аспирините" обаче им донесе частичен обрат. Флориан Вирц намали в 82-рата минута, а попадение в добавеното време на Йонатан Та им донесе точката.

Иначе ден по-рано Байерн пропусна да си гарантира титлата, завършвайки 3:3 срещу РБ Лайпциг. "Червените бикове" поведоха до почивката с два гола, дело на Бенямин Шешко и Лукас Клостерман, но момчетата на Томас Тухел направиха обрат през втората част. Ерик Дайър и Майкъл Олисе изравниха с попадения в рамките на една минута в средата на полувремето, а в 83-тата минута Лерой Сане също се разписа. В заключителните секунди обаче Юсуф Поулсен изравни.

Припомняме, че през миналия сезон, който бе първи за Хари Кейн в Байерн, Леверкузен сложи край на серията от 11 поредни титли на баварците в Бундеслигата. Английският нападател има няколко загубени финала в големи турнири, включително два поредни двубоя за титлата на европейско първенство с "трите лъва". На Евро 2020 на "Уембли" възпитаниците на Гарет Саутейт допуснаха поражение от Италия след дузпи, докато миналото лято отстъпиха пред Испания.

