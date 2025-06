ПСЖ не сгреши в супер драматична група, но опасността Лео Меси дебне "принцовете" (ВИДЕО)

Пари Сен Жермен постигна комфортен успех с 2:0 над Сиатъл Саундърс в трети двубой от група В на Световното клубно първенство в САЩ. На стадион Лумен Фийлд" "принцовете" не изтърваха контрола над случващото се на терена. Хвича Кварацхелия откри резултата в 35-ата минута, отклонявайки удар на Витиня. През втората част Ашраф Хакими сложи точка на спора. Френският гранд изпревари Атлетико Мадрид и Ботафого по голова разлика и оглави класирането с 6 точки. В елиминациите ПСЖ може да се изправи срещу Интер Маями, ако Лионел Меси и компания завършат на второ място в група A.

Възпитаниците на Луис Енрике очаквано стартираха по-добре срещата. В първия четвърт час шут на Дезире Дуе бе избит от стража Фрай. Кварацхелия също тества късмета си, но без успех. В 19-ата минута грешка на Донарума едва не доведе до гол за Сиатъл. Ферейра не намери целта от изгодна позиция.

