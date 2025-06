Първи отпаднал европейски гранд на Световното клубно! Голова разлика прати бразилци напред (ВИДЕО)

Атлетико Мадрид отпадна от Световното клубно първенство! "Дюшекчиите" постигнаха минимален успех с 1:0 над Ботафого в двубой от третия кръг на груповата фаза на надпреварата. Единственото попадение в мача реализира Антоан Гризман в 87-ата минута. Момчетата на Диего Симеоне събраха 6 точки, колкото Пари Сен Жермен и Ботафого, но останаха на трета позиция, защото имат по-лоши показатели в преките сблъсъци между трите отбора.

Бразилците стартираха по-добре срещата. В десетата минута Джеферсон Саварино излезе очи в очи с Ян Облак, но стражът блесна с феноменална намеса. "Дюшекчиите" опитаха да отговорят. Галахър обаче стреля в аут. Мачът продължи в равностойно темпо, като претенции за дузпа срещу Алварес не бяха уважени. В 41-вата минута именно аржентинският нападател пропиля най-доброто положение до момента за тима си.

ОЩЕ: Реал Мадрид игра цял мач с 10 души, но показа "кралската" си класа на Световното клубно (ВИДЕО)

Best chance of the half 😳



Julian Alvarez inches away from giving @Atleti the lead ⚽



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #ATMBOT pic.twitter.com/IHgbQgChZg