Разяреният в първата минута "звяр" Реал Мадрид разнищи средняк и се изкачи на върха в Ла Лига

Реал Мадрид разгроми Лас Палмас с 4:1 на "Сантиаго Бернабеу" в двубой от 20-ия кръг на Ла Лига. Фабио Силва изведе гостите напред в резултата още в първата минута, което единствено разяри "кралете". Килиан Мбапе възстанови паритета от дузпа в 18-ата минута, а четвърт час по-късно Браим Диас осъществи пълния обрат. До почивката френският нападател пак се разписа. През втората част Родриго прибави името си към голмайсторите.

Така "лос меренгес" се изкачиха на върха в испанското първенство с 46 точки - 2 пред Атлетико Мадрид, който ден по-рано сгафи срещу Леганес и загуби с 0:1. Барселона е на третата позиция с 39 пункта - колкото има и четвъртият Атлетик Билбао. Каталунският гранд стъпи накриво срещу Хетафе и усложни живота си.

And just like that, Real Madrid go top of the LALIGA table 👀 pic.twitter.com/yq7expe32X