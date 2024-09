Разрушиха един от най-големите стадиони в света, приемал Челси, Арсенал и Тотнъм (ВИДЕО)

Известният стадион "Шах Алам", разположен в едноименния град в Малайзия, беше разрушен, за да се проправи път на ново съоръжение тази седмица. Местните медии разпространиха видеоматериал от събарянето, който бързо привлече вниманието на хиляди в социалните мрежи. Построен преди 30 години, стадионът някога е бил сред най-големите в света, с капацитет от 80 000 зрители, но през 2020 г. е обявен за конструктивно неустойчив.

The famous Shah Alam stadium, which held up to 80,000 people, was epically blown up in Malaysia



One of the largest stadiums in the world recognized as emergency in 2020. It was ordered to be demolished.



Complete dismantling will be completed next year. pic.twitter.com/8V7WipeZZC