Разсипаха от критики Байерн след загубата от Астън Вила в Шампионска лига

Медиите в Германия разсипаха от критики Байерн Мюнхен след загубата на тима от Астън Вила в Шампионска лига. Както е известно, баварците се представиха далеч под възможностите си в срещата и отстъпиха с 0:1 като гост на бирмингамци.

Две от големите звезди на Байерн – Хари Кейн и Мануел Нойер, си навлякоха гнева на феновете и медиите в Германия, след като се представиха много слабо срещу Вила. Централният нападател бе обвинен, че е бил „невидим“ в мача, след като отправи само един удар в срещата. Нойер пък отнесе сериозни критики за гола на домакините, който падна по негова вина.

