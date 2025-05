Реал се издъни срещу Барса в Ел Класико, но Мбапе подобри рекорд, непосилен дори за Роналдо

Реал Мадрид загуби дербито с Барселона от 35-ия кръг на испанската Ла Лига. Двубоят бе изключително динамичен като завърши при резултат 4:3 за каталунците. Въпреки издънката един от футболистите на „кралете“ блесна с представянето си. Става въпрос за национала на Франция Килиан Мбапе. Бързоногият футболист бе най-добрият на терена за своя отбор и наниза хеттрик във вратата на съперника. Усилията му обаче се оказаха недостатъчни.

Все пак Килиан Мбапе има повод за гордост след загубата в Ел Класико. Причината е, че 26-годишният футболист счупи брадат рекорд в историята на Реал. Французинът стана играчът с най-много отбелязани голове в дебютния си сезон с екипа на „кралете“. Благодарение на хеттрика си във вратата на Барса Мбапе вече има 39 попадения на сметката си.

Against Barcelona, Kylian Mbappé broke the record for the most goals scored in their debut season for Real Madrid.



◉ 39 - Kylian Mbappé (24/25)

◎ 37 - Ivan Zamorano (92/93)

◎ 33 - Cristiano Ronaldo (09/10)

◎ 33 - Ruud van Nistelrooy (06/07)



