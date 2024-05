Роналдо и Ал Насър останаха на косъм от гаф, бивш играч на Интер е спасителят (ВИДЕО)

Хърватинът отбеляза и победния гол в първата минута от добавеното време на срещата. Веднъж се разписа и Роналдо. Така Ал Насър остана на второто място със 77 точки - на 9 зад лидера Ал Хилал, който обаче е с мач по-малко. Ал Ахдуд от своя страна заема 15-ата позиция с 28 пункта.

Възпитаниците на Луиш Кастро поведоха рано-рано в сблъсъка. Брозович откри резултата в седмата минута с хубав изстрел, а до първия четвърт час Кристиано удвои аванса на своя тим. След почивката другата звезда в отбора Садио Мане уцели напречната греда. Гостите обаче бяха наказани за пропуските си.

В 60-ата минута Хасан Ал Хабиб намали изоставането на домакините, а 10 по-късно Савиор Годуин възстанови паритета. Все пак в добавеното време на двубоя Марсело Брозович бе на точното място, за да отправи неспасяем шут и донесе победата на Ал Насър.

Cristiano’s header hits the bar but Brozovic doesn’t miss his attempt!



💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣💣pic.twitter.com/LYdAQOn9Wa