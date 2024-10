С 6 думи: Кристиано Роналдо коментира фатално пропуснатата дузпа за Ал Насър

Футболната суперзвезда Кристиано Роналдо направи лаконичен коментар след фатално изпуснатата дузпа, която изхвърли Ал Насър от Купата на Краля в Саудитска Арабия. Португалецът пропусна от бялата точка в 96-ата минута, стреляйки над вратата, а пропускът му бе с много висока цена.

"Всяко предизвикателство е възможност да израснем", написа Кристиано Роналдо в социалните мрежи. Това е първата дузпа, която португалецът изпуска с екипа на Ал Насър, но тя се оказа решаваща за бъдещето на саудитския тим в надпреварата за Купата на Краля.

Иначе Кристиано Роналдо има 198 изпълнени дузпи в кариерата си, като 167 са отбелязаните, а 31 - пропуснатите (84,34% успеваемост). Предишната дузпа, която Роналдо пропусна, бе на ЕВРО 2024 с екипа на Португалия срещу Словения и вратаря Ян Облак.

На клубно ниво Роналдо за последно изпусна за Манчестър Юнайтед срещу Мидълзбро за ФА Къп, когато "дяволите" отпаднаха в четвъртия кръг. Въпреки пропуска снощи, Кристиано остава най-високоплатеният футболист в света.

Every challenge is an opportunity to grow. pic.twitter.com/JOWHFTnJ9S