"С едно око гледа дузпата, с едно око мен": Специалния пак избухна (ВИДЕО)

Старши треньорът на Фенербахче Жозе Моуриньо даде своето мнение след равенството на "жълтите канарчета" с Манчестър Юнайтед в двубой от Лига Европа. Португалецът направи култов коментар за ситуацията, в която получи червен картон заради реакция към съдийско решение.

В типичния си стил Специалния заяви: „Тичайки със 100 мили в час съдията гледаше с едно око ситуацията за дузпата и с едно око моето поведение. Затова той е един от най-добрите съдии в света“. Той се изказа ласкаво и за вратаря на "червените дяволи" Андре Онана, който се отчете с важни намеси в сблъсъка между Юнайтед и Фенербахче:

"Онана направи невероятни спасявания. Моят вратар не спаси нищо, докато Онана направи две спасявания за десет секунди. Той имаше най-важна роля за този резултат. Не направи 20 спасявания, но направи 2, които бяха невероятни“, отбеляза Моуриньо. "Трябваше да наредим луд пъзел, но представянето ни бе великолепно и не мога да искам нищо повече от играчите си“, завърши треньорът на Фенербахче.

